Tre ragazzi investiti dal treno fra Torino e Milano, uno è morto: due feriti in condizioni gravi. La tragedia in stazione a Trecate

Interrotta la linea ferroviaria tra Milano e Torino. I due ventenni sopravvissuti sono ricoverati in codice rosso e giallo

Un ragazzo è morto e due suoi amici sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da un treno a Trecate, in provincia di Novara. I tre giovani stranieri non ancora identificati hanno tra i 20 e i 22 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 nella stazione di Trecate. I tre avrebbero tentato di attraversare i binari, dopo essere scesi da un treno. A travolgerli un convoglio diretto a Milano. Sul luogo dell’incidente sono arrivate le ambulanze del 118. Mentre per uno dei tre è stato possibile solo constatare il decesso, gli altri due sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Novara. Uno è in prognosi riservata e l’altro ha riportato ferite di media gravità. Sono in corso accertamenti da parte della polizia ferroviaria. Nessuno dei tre, per il momento, è ancora stato identificato, a causa – secondo le primissime informazioni – della mancanza di documenti.

Disagi sulla linea ferroviaria

A seguito di quanto accaduto, è stata interrotta la circolazione a Trecate sulla linea ferroviaria tra Milano e Torino così da permettere gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. I treni regionali e Intercity, riferisce Trenitalia, potrebbero subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Il treno direttamente coinvolto, ovvero il 797 Torino Porta Nuova-Salerno, per oggi non ferma a Torino Porta Susa, Vercelli, Novara e Milano.

Il ministro dei Trasporti Salvini: «Ho chiesto una relazione approfondita»

Sulla tragedia è intervenuto anche il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che si è detto «profondamente addolorato per la tragedia che si è consumata in provincia di Novara dove un treno ha travolto tre persone che – dalle prime informazioni – si trovavano sui binari senza autorizzazione». In una nota diramata dal suo ministero, Salvini fa sapere che ha chiesto una relazione dettagliata su quanto successo ed esprime massima vicinanza alle famiglie coinvolte.