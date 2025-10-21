Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Aumento tasse affitti brevi, Tajani: Assolutamente contrari, non voteremo norma – Il video

21 Ottobre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 "Noi siamo assolutamente contrari e faremo di tutto perche' il testo del quale si parla possa essere modificato. O si modifica prima di inviarlo alla Ragioneria, oppure lo si modifichera' in Parlamento. Noi in Parlamento non potremo mai votare una proposta come quella di cui si parla. E' una questione fondamentale di principio e quindi ribadiamo anche oggi la nostra posizione su questa questione. E' legata al valore fondamentale per Forza Italia della casa, cioe' della dimora". Cosi' il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, e leader FI, sull'aumento della tassazione dei cosiddetti 'affitti brevi', indicato in una bozza della Manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni e il caso dell’ambasciatore in Russia che sa come l’Italia decide in armi (anche per difesa dai russi). L’imbarazzo tra le fila del governo

2.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo 5 anni di fidanzamento

3.

«Ranucci? Ha messo il naso dove non doveva». Il video fake che fa imbufalire Donzelli (FdI): «Li denuncio» – Il video

4.

Il governo di Giorgia Meloni è il terzo più longevo. Meglio di lei solo Berlusconi: «Continueremo a lavorare con serietà»

5.

Sondaggio Swg, le polemiche premiano Meloni-Schlein. Conte e Salvini sempre più lontani – I dati