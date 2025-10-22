Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Calcio,  trasferte vietate per tre mesi per i tifosi Pisa e del Verona

22 Ottobre 2025 - 21:16 Alba Romano
La decisione del ministro Piantedosi dopo gli scontri avvenuti sabato nella città toscana. Per la sfida del Milan, prevista venerdì già 4mila pisani hanno acquistato il biglietto

Stop alle trasferte per i tifosi del Pisa e del Verona per i prossimi 3 mesi. Questa la decisione, riporta il sito de La Nazione, presa direttamente dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo essersi confrontato con l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Il provvedimento arriva dopo gli scontri tra ultras pisani e veronesi del 18 ottobre a Pisa, prima della gara con l’Hellas Verona. La misura sarà in vigore già dal 24 ottobre, per la trasferta del Pisa a San Siro per la gara contro il Milan.

Cosa è successo sabato 18 ottobre

Sabato scorso le tifoserie si sono scontrate tre ore prima dell’inizio della partita: circa 200 ultrà del Verona, senza scorta in prossimità dello stadio, sono entrati in contatto con alcune decine di tifosi del Pisa. Solo l’arrivo della polizia, con l’uso di alcuni lacrimogeni, è riuscita a disperdere la folla. Lunedì scorso sono poi finiti agli arresti domiciliari, con la formula dell’arresto differito, cinque tifosi gialloblu. Nell’area le forze dell’ordine hanno sequestrato un coltello, un taglierino, tubi idraulici in plastica, mazze, aste di bandiera riempite con cemento a presa rapida, passamontagna, fibbie e altri oggetti contundenti. Per la partita contro il Milan di venerdì oltre 4mila pisani hanno già acquistato il biglietto.

