Calenda chiama Crosetto: «Spieghi in Aula i piani per la difesa». L’avviso a Meloni: «Presto ti scontrerai con Trump…»

Il leader di Azione alterna bastone e carota sul governo rispondendo alle comunicazioni al Senato della premier

«Certo che abbiamo bisogno di un esercito più forte per essere davvero sovrani, ma dovete venire a spiegarci come volete farlo». Intervenendo al Senato nel dibattito in vista del Consiglio europeo, il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto che il ministro della Difesa Guido Crosetto riferisca in Parlamento sui dettagli del piano per rilanciare la difesa italiana. «Siamo pronti a votarlo, ma dobbiamo sapere qual è il piano», ha detto Calenda. Il leader di Azione mantiene con Giorgia Meloni un rapporto a due facce: opposizione sì, ma anche dialogo costante. Bastone e carota riportati anche in Aula. «Siamo d’accordo presidente che il piano Usa su Gaza va sostenuto, che bisogna provarci in ogni modo possibile», è stata la reazione alle dichiarazioni in aula della premier. «Raccomanderei però prudenza: non è un piano di tregua, ma di pace, è molto instabile e ha nemici chiari sia in Israele che in Palestina». Ma soprattutto Calenda ha invitato Meloni a non farsi illusioni sui rapporti di Trump con l’Europa: «Capisco che tutti ora cerchino di tenerlo legato sull’Ucraina, ma non funzionerà, perché la sua idea è autocratica negli Usa e vede l’Europa come una minaccia. Prima o poi lei si troverà nelle condizioni di difendere l’Europa da lui, che la vuole disarticolare. Non si fermerà sui dazi, perché vuole spartirsi l’Europa con Putin tra vassalli di Usa e Russia, e noi dovremo difendere la nostra economia anche la nostra autonomia strategica».

Foto di copertina: Giorgia Meloni con Carlo Calenda all’ultimo congresso di Azione – Roma, 29 marzo 2025 (ANSA/FABIO FRUSTACI)