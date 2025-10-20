Il governo di Giorgia Meloni è il terzo più longevo. Meglio di lei solo Berlusconi: «Continueremo a lavorare con serietà»

Superato Craxi, davanti ha solo il secondo e il quarto governo Berlusconi. La premier sale al nono posto della classifica dei premier per durata d’incarico

Il governo Meloni è il terzo più longevo nella storia della Repubblica italiana. Oggi, lunedì 20 ottobre, l’esecutivo raggiunge i 1.093 giorni di durata, scavalcando il primo governo Craxi e raggiungendo così il gradino più basso del podio. Di fronte a sé il centrodestra a guida Fratelli d’Italia ha solo una doppietta di Silvio Berlusconi.

Il messaggio di Meloni: «Continueremo a lavorare con serietà»

«Ci tengo a ringraziarvi: il vostro sostegno e la vostra fiducia sono il motore della nostra azione quotidiana», ha esultato la premier Giorgia Meloni in un post pubblicato su X. Poi la promessa: «Continueremo a lavorare con serietà, determinazione e senso di responsabilità per essere all’altezza del mandato che ci avete affidato».

I record di Berlusconi e la classifica dei premier

Nel podio tutto di centrodestra, a farla da padrone è proprio Silvio Berlusconi. Il quarto e ultimo governo del Cavaliere, tra l’8 maggio 2008 e il 16 novembre 2011, è rimasto in piedi 1.287 giorni. Il primato assoluto lo detiene però con il secondo esecutivo, dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005: 1.412 giorni. Giorgia Meloni diventa invece nona nella classifica dei presidenti del Consiglio per durata di incarico. Anche qui il primato è detenuto da Berlusconi – 3.339 giorni – seguito da Andreotti e De Gasperi.