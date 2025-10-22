Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Maduro ordina di creare un’App «per difendere il Venezuela dagli Usa»

22 Ottobre 2025 - 10:15 Alba Romano
L'annuncio in tv: pronta un'applicazione nel sistema VenApp

Il presidente de facto del Venezuela Nicolás Maduro ha ordinato la creazione di un’applicazione per cellulare affinché i cittadini possano segnalare «tutto ciò che vedono e sentono». E così contribuire – secondo lui – alla difesa del Paese. Il leader chavista ha annunciato l’iniziativa durante un evento pubblico trasmesso dall’emittente statale Vtv. Nel corso della trasmissione, Maduro ha anche parlato di come le Forze armate nazionali bolivariane (Fanb) si stiano preparando a difendere il Venezuela da potenziali minacce. Alludendo alle tensioni con gli Stati Uniti, in aumento negli ultimi due mesi a causa della presenza militare americana nel Mar dei Caraibi.

La difesa del Venezuela

«Il sistema nazionale di difesa territoriale deve procedere alla creazione di un’applicazione nel sistema VenApp. In modo che i cittadini possano segnalare in modo sicuro tutto ciò che vedono e sentono 24 ore su 24. Al fine di continuare a garantire pace e tranquillità», ha affermato l’erede di Hugo Chavez. VenApp è un sistema elettronico lanciato dal governo venezuelano nel 2022 per consentire ai cittadini di segnalare, tra le altre cose, inefficienze nei servizi pubblici. Secondo l’opposizione, sarebbe però stato usato anche per denunciare i dissidenti.

