Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, Giorgetti: Prosegue riduzione prelievo fiscale su famiglie – Il video

22 Ottobre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 La legge di Bilancio per il 2026 "proseguirà nella riduzione del prelievo fiscale sulle famiglie, estendendo i benefici ai contribuenti". Lo ha affermato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo in Aula alla Camera ad un'interrogazione sulle iniziative volte a ristabilire equità nel sistema fiscale e a proteggere i redditi reali in relazione agli effetti distorsivi del cosiddetto fiscal drag. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La Lega porta in Senato il caso della macchina miracolosa teorizzata (forse) da Ettore Majorana. Il convegno criticato dal Cicap: «Non è scienza»

2.

Sondaggio Swg, le polemiche premiano Meloni-Schlein. Conte e Salvini sempre più lontani – I dati

3.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo 5 anni di fidanzamento

4.

M5s: alla vicepresidenza spunta il nome di Baldino, ma il pressing di Marco Travaglio potrebbe cambiare le carte in tavola

5.

Gassman: "'Guerrieri' è una serie emozionante e divertente, con un meraviglioso cast" – Il video