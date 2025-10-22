Meloni: Per chi conosce la lingua italiana, non ho accusato l'opposizione essere peggiore di Hamas – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Ho sentito dire una cosa parecchio inesatta, che avrei paragonato l'opposizione ai terroristi. Per chi conosce la lingua italiana, non ho accusato l'opposizione essere terrorista o peggiore di Hamas. Ho detto che vi eravate rifiutati di sostenere in Parlamento il piano di pace per Gaza, sottoscritto poi da Hamas. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev