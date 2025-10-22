Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Meloni contro Schlein: Irresponsabile cercare soccorso all'estero gettando ombre sulla Nazione – Il video

22 Ottobre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Senatore Gasparri, come lei sono fiera della democrazia italiana e come lei considero irresponsabile andare in giro per il mondo a gettare ombre sulla nazione che si rappresenta quando non la si governa, solo per cercare di raggranellare qualche consenso o peggio solo per cercare un soccorso esterno per fare quello che non si è in grado di fare in patria". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica dopo il dibattito sulle sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, rispondendo al capogruppo di FI Maurizio Gasparri e facendo un riferimento implicito alla segretaria del Pd Elly Schlein con cui nei giorni scontri ha avuto uno scontro. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

