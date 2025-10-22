Meloni: No lezioni su libertà di stampa dal M5s che scriveva liste di proscrizione cronisti sgraditi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Ho espresso la solidarietà a Sigfrido Ranucci e lo faccio volentieri anche in quest'Aula. Il tema della libertà' di stampa è molto serio e va affrontato con equilibrio e obiettività. Non ricordo mobilitazioni quando Alessandro Sallusti è stato arrestato in redazione per scontare una condanna ai domiciliari o quando Tommaso Cerno e Daniele Capezzone hanno ricevuto minacce di morte". Lo ha detto Giorgia Meloni durante la replica alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Non torno a Beppe Grillo che voleva i tribunali del popolo contro i giornalisti sgraditi. Mi chiedo – ha aggiunto – se sia possibile prendere lezioni di libertà di stampa da parte del Movimento 5 stelle che oggi scende in piazza per difenderla e ieri stilava le liste di proscrizione per i giornalisti che non piacevano. La libertà di stampa in Italia – ha poi sottolineato – secondo Reporter senza frontiere, nel 2022 il nostro Paese era al 58esimo posto, oggi siamo al 49esimo, abbiamo risalito nove posizione. Stiamo cercando di fare la nostra parte" Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev