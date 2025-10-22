Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: No lezioni su libertà di stampa dal M5s che scriveva liste di proscrizione cronisti sgraditi – Il video

22 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Ho espresso la solidarietà a Sigfrido Ranucci e lo faccio volentieri anche in quest'Aula. Il tema della libertà' di stampa è molto serio e va affrontato con equilibrio e obiettività. Non ricordo mobilitazioni quando Alessandro Sallusti è stato arrestato in redazione per scontare una condanna ai domiciliari o quando Tommaso Cerno e Daniele Capezzone hanno ricevuto minacce di morte". Lo ha detto Giorgia Meloni durante la replica alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Non torno a Beppe Grillo che voleva i tribunali del popolo contro i giornalisti sgraditi. Mi chiedo – ha aggiunto – se sia possibile prendere lezioni di libertà di stampa da parte del Movimento 5 stelle che oggi scende in piazza per difenderla e ieri stilava le liste di proscrizione per i giornalisti che non piacevano. La libertà di stampa in Italia – ha poi sottolineato – secondo Reporter senza frontiere, nel 2022 il nostro Paese era al 58esimo posto, oggi siamo al 49esimo, abbiamo risalito nove posizione. Stiamo cercando di fare la nostra parte" Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La Lega porta in Senato il caso della macchina miracolosa teorizzata (forse) da Ettore Majorana. Il convegno criticato dal Cicap: «Non è scienza»

2.

Sondaggio Swg, le polemiche premiano Meloni-Schlein. Conte e Salvini sempre più lontani – I dati

3.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo 5 anni di fidanzamento

4.

M5s: alla vicepresidenza spunta il nome di Baldino, ma il pressing di Marco Travaglio potrebbe cambiare le carte in tavola

5.

Gassman: "'Guerrieri' è una serie emozionante e divertente, con un meraviglioso cast" – Il video