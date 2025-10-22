Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Meloni: Procedura infrazione Ue? Opposizione ci ha portato lì. Col Covid sprechi di ogni genere – Il video

22 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 “Dire che questo governo ha portato il Paese in infrazione è una mistificazione. Durante il Covid sono state sospese le regole del Patto di stabilità, in Italia" la flessibilità "è stata utilizzata per sprechi di ogni genere, dalle mascherine acquistate cinque volte il prezzo, ai monopattini ai banchi a rotelle e compagnia cantante. Quando sono tornate le regole del Patto ci siamo ritrovati in procedura e dopo tre anni noi stiamo uscendo dalla procedura nella quale l'opposizione attuale ci aveva portato, bisogna essere onesti". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica dopo il dibattito sulle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

