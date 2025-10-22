Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Premio Sakharov a giornalisti imprigionati in Bielorussia e Georgia. L'annuncio di Metsola – Il video

22 Ottobre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Strasburgo, 22 ottobre 2025 I giornalisti Andrzej Poczobut dalla Bielorussia e Mzia Amaglobeli dalla Georgia, imprigionati dai rispettivi Paesi, hanno vinto il Premio Sakharov per la libertà di pensiero del 2025. Lo annuncia la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nel corso della plenaria a Strasburgo, a seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo. "Questa Assemblea è al loro fianco e con tutti coloro che continuano a chiedere libertà", ha dichiarato Metsola. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La Lega porta in Senato il caso della macchina miracolosa teorizzata (forse) da Ettore Majorana. Il convegno criticato dal Cicap: «Non è scienza»

2.

Sondaggio Swg, le polemiche premiano Meloni-Schlein. Conte e Salvini sempre più lontani – I dati

3.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo 5 anni di fidanzamento

4.

M5s: alla vicepresidenza spunta il nome di Baldino, ma il pressing di Marco Travaglio potrebbe cambiare le carte in tavola

5.

Gassman: "'Guerrieri' è una serie emozionante e divertente, con un meraviglioso cast" – Il video