Premio Sakharov a giornalisti imprigionati in Bielorussia e Georgia. L'annuncio di Metsola – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 22 ottobre 2025 I giornalisti Andrzej Poczobut dalla Bielorussia e Mzia Amaglobeli dalla Georgia, imprigionati dai rispettivi Paesi, hanno vinto il Premio Sakharov per la libertà di pensiero del 2025. Lo annuncia la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nel corso della plenaria a Strasburgo, a seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo. "Questa Assemblea è al loro fianco e con tutti coloro che continuano a chiedere libertà", ha dichiarato Metsola. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev