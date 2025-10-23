Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀBolognaIlaria SalisPoliziaVideo

Bologna, sfratto con mazza. Per cacciare una famiglia con minore abbattono il muro e fanno entrare la celere – Il video

23 Ottobre 2025 - 17:30 Ugo Milano
embed
Agenti in antisommossa sono intervenuti in un appartamento di una multiproprietà. Secondo gli attivisti di Plat la ragione sarebbe solo la volontà dei locatori di farne un b&b: perché le rate venivano pagate

Il tema dell’emergenza casa si fa sempre più caldo. Questa mattina decine di agenti in tenuta antisommossa hanno eseguito una procedura di sfratto in un appartamento di una multiproprietà in via Michelino a Bologna. L’azione della polizia è stata ripresa dagli attivisti di Plat (Piattaforma di intervento sociale), che hanno denunciato «una situazione insostenibile, dove persone e famiglie che hanno sempre pagato l’affitto vengono buttate in mezzo alla strada, col freddo che incomincia, utilizzando la scusa della finita locazione, per permettere alla proprietà di speculare ulteriormente sul prezzo dell’immobile».

Abbattuto un muro per penetrare nell’appartamento

Secondo Plat, la famiglia che ha subito lo sfratto «ha sempre pagato l’affitto» e «da oggi rischia di dormire sotto un ponte unicamente per lasciare spazio a dei b&b». La condanna si allarga poi alle modalità dell’intervento, che ha visto una porta sfondata e addirittura l’abbattimento di un muro. La sigla ha poi denunciato l’assenza dei servizi sociali. Questi si sono poi fatti sentire per telefono, offrendo alla famiglia un posto in albergo, ma non garantendo la continuità scolastica a una bambina della famiglia, che secondo gli attivisti soffrirebbe di autismo.

La denuncia di Ilaria Salis

Dopo l’intervento nell’appartamento, momenti di tensioni si sono verificati anche all’esterno del condominio, quando i poliziotti si sono schierati per bloccare l’ingresso di persone nello stabile. Lo sfratto è stato denunciato, tra gli altri, dall’eurodeputata Ilaria Salis, che sui social ha scritto: «Questi sono – nel Paese reale, e non nella fantasiosa narrazione meloniana di una “Nazione che prospera” – gli effetti di politiche abitative criminali, che si ostinano ad anteporre la rendita e i profitti di pochi, al diritto alla casa di tutte e tutti. I bambini piangono, i genitori sono disperati. Basta!». Dure anche le parole di Ilaria Cucchi: «Nell’Italia che la premier Meloni e la ministra Santanchè vogliono trasformare in una “superpotenza turistica”, sfratto è ormai sinonimo di blitz. Per fare un hotel di lusso, i muri si possono fare a pezzi da un giorno all’altro. Come fosse un videogioco».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, il supertestimone e lo scontrino del parcheggio di Andrea Sempio. L’alibi può crollare: «Quello non è suo»

2.

Luciana Ronchi non ce l’ha fatta. Morta la donna accoltellata al volto dall’ex marito. L’agguato sotto casa, le urla. La fuga di lui, preso dalla polizia locale

3.

Sigfrido Ranucci al Parlamento europeo dopo l’attentato: «Querele al posto delle pallottole, tra di voi siede un maestro…» 

4.

«Così il padre di Elisabetta Gregoraci mi ha provocato un aborto: è un energumeno»

5.

Le pignorano la casa chiusa dall’interno, sfondano la porta e la trovano ridotta a uno scheletro: il caso di Celestina Vacchini nel Milanese

leggi anche
ramponi verona esplosione carabinieri
ATTUALITÀ

I fratelli Ramponi accusati di strage. La crisi iniziata 10 anni prima con un incidente mortale col trattore e i guai con l’assicurazione

Di Filippo di Chio
Sesto San Giovanni
ATTUALITÀ

Arriva l’ufficiale giudiziario per lo sfratto, si lancia dal sesto piano e muore. Il dramma del 71enne nel Milanese. Ilaria Salis: «La crisi abitativa uccide»

Di Ugo Milano
studentessa venezia cacciata di casa insulto terrona
ATTUALITÀ

Gli insulti e lo sfratto improvviso: «Sei una terrona di m…». Studentessa fuori sede cacciata di casa a Venezia – Il video

Di Giammarco Pio Isoldi
ATTUALITÀ

Figlia disabile e madre anziana, alla famiglia arriva l’avviso di sfratto: «Così salteranno pure le terapie domiciliari»

Di Ugo Milano