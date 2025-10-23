Elisabetta Franchi, slitta il processo per stalking contro la migliore amica: la stilista esulta sui social con champagne e dito medio

Secondo il gup, la procura dovrebbe valutare le accuse di diffamazione aggravata o minacce gravi

Quello della stilista Elisabetta Franchi ai danni della sua migliore amica ed ex consulente potrebbe non essere stato stalking. Il gup Andrea Romito ha aggiornato l’udienza per un eventuale rinvio a giudizio al prossimo 7 novembre, chiedendo alla procura di «valutare la possibilità di riqualificare il reato». In poche parole, secondo il giudice evitare l’archiviazione del fascicolo contro Elisabetta Franchi sarebbe più probabile se l’accusa formulata fosse meno grave, come diffamazione aggravata o minacce gravi. Gli inquirenti non sono però tenuti a obbedire al consiglio del gup. La stilista, poco dopo la notizia, ha subito preso la via dei social per festeggiare quella che interpreta come una vera e propria vittoria, con tanto di dito medio e bottiglia di champagne.

I fatti contestati a Elisabetta Franchi

Il caso, sollevato dalla ex migliore amica della stilista nonché consulente e broker finanziaria, ha la sua scintilla scatenante in un presunto flirt datato trent’anni fa tra la donna e Alan Scarpellini, allora fidanzato di Elisabetta Franchi. Una voce che ha scatenato nella stilista una rabbia irrefrenabile a tal punto da spingerla ad aggredire l’amica con «continue molestie», «minacce» e «comportamenti finalizzati a screditare pubblicamente e privatamente la persona». In particolare, dopo uno shitstorm scatenato con un post sui Instagram, avrebbe contattato tutti gli amici comuni e lo stesso compagno dell’amica inviando loro «messaggi denigratori». E sarebbe arrivata a presentarsi nella banca dove la donna lavorava insinuando che la donna fosse incapace, poco professionale e chiedendone il licenziamento.

Elisabetta Franchi e il festeggiamento social

Il gup Andrea Romito ha concesso una parziale vittoria alla difesa di Elisabetta Franchi, ammettendo la possibilità che l’ipotesi di reato formulata potrebbe non essere quella più calzante per la situazione. La stilista e imprenditrice si è precipitata sul suo account Instagram per celebrare il momento: «Oggi ho vinto – ma ve ne parlerò presto. A volte si brinda in silenzio. Oggi la giustizia ha parlato, e io brindo a me», ha scritto a corredo di una foto in cui tiene in mano una bottiglia di champagne. «Quando lo farò, lo farò con un comunicato ufficiale. Ma oggi… è una grande vittoria». Poi, in una seconda foto decisamente più esplicita, mostra il dito medio: «Il gesto parla da solo».