Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Fontana incontra gli Alfieri del Lavoro 2025: "Non smettete mai di imparare cose nuove" – Il video

23 Ottobre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 "Conservate sempre la curiosità di scoprire cose nuove. Imparare è un percorso continuo e non bisogna smettere di approfondire anche le cose che si pensa di sapere già. La cultura è consapevolezza che apre al dialogo. E una delle consapevolezze che bisogna tenere a mente è il valore delle istituzioni, del Parlamento, del libero voto. Continuate a studiare e a sognare in grande, senza mai perdere il legame con i vostri territori e con i valori fondamentali" così il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, incontrando alla Camera gli Alfieri del Lavoro 2025. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Gennaro Sangiuliano e la candidatura in Campania: «Forse perché sono di destra non dovrei avere questo diritto?»

2.

I rapporti di Silvio Berlusconi e Dell’Utri con la mafia? La Cassazione smonta tutto: «Nessun legame mai provato. I soldi? Solo per amicizia»

3.

La Lega porta in Senato il caso della macchina miracolosa teorizzata (forse) da Ettore Majorana. Il convegno criticato dal Cicap: «Non è scienza»

4.

Giorgia Meloni paragonata a Gollum de Il Signore degli Anelli. Lei replica: «Per il potere non farò quello che ho visto fare ad altri» – Il video

5.

Lega, evitato lo scontro al Consiglio federale: tramonta il modello bavarese di Luca Zaia