Inchingolo (Fs): "Stiamo raccontando il cambiamento che nostra azienda sta portando all'Italia" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Il nostro percorso di comunicazione ha illustrato il cambiamento che stiamo attuando in Italia attraverso le nuove infrastrutture, reti, collegamenti destinati a creare nuove connessioni. Abbiamo voluto raccontare anche la storia di Ferrovie dello Stato attraverso la mostra dei 120 anni, che ripercorre un cammino parallelo a quello dell’Italia stessa. Presentiamo, diamo grande risalto, attraverso la comunicazione, a tutto ciò che fa Ferrovie: non è soltanto trasporto ma ingegneria, innovazione e proiezione del futuro. Inoltre promuoviamo i nostri nuovi treni Frecciarossa 1000, in servizio da due settimane, un oggetto straordinario di ingegneria e di culto; infine abbiamo dato spazio ai passeggeri, il cuore pulsante della nostra azienda e business core" così Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs e Communication Officer del Gruppo FS, a margine della presentazione del documentario "Andata e Ritorno", presso la Festa del Conema di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev