Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Inchingolo (Fs): "Stiamo raccontando il cambiamento che nostra azienda sta portando all'Italia" – Il video

23 Ottobre 2025 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Il nostro percorso di comunicazione ha illustrato il cambiamento che stiamo attuando in Italia attraverso le nuove infrastrutture, reti, collegamenti destinati a creare nuove connessioni. Abbiamo voluto raccontare anche la storia di Ferrovie dello Stato attraverso la mostra dei 120 anni, che ripercorre un cammino parallelo a quello dell’Italia stessa. Presentiamo, diamo grande risalto, attraverso la comunicazione, a tutto ciò che fa Ferrovie: non è soltanto trasporto ma ingegneria, innovazione e proiezione del futuro. Inoltre promuoviamo i nostri nuovi treni Frecciarossa 1000, in servizio da due settimane, un oggetto straordinario di ingegneria e di culto; infine abbiamo dato spazio ai passeggeri, il cuore pulsante della nostra azienda e business core" così Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs e Communication Officer del Gruppo FS, a margine della presentazione del documentario "Andata e Ritorno", presso la Festa del Conema di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Gennaro Sangiuliano e la candidatura in Campania: «Forse perché sono di destra non dovrei avere questo diritto?»

2.

I rapporti di Silvio Berlusconi e Dell’Utri con la mafia? La Cassazione smonta tutto: «Nessun legame mai provato. I soldi? Solo per amicizia»

3.

La Lega porta in Senato il caso della macchina miracolosa teorizzata (forse) da Ettore Majorana. Il convegno criticato dal Cicap: «Non è scienza»

4.

Giorgia Meloni paragonata a Gollum de Il Signore degli Anelli. Lei replica: «Per il potere non farò quello che ho visto fare ad altri» – Il video

5.

Lega, evitato lo scontro al Consiglio federale: tramonta il modello bavarese di Luca Zaia