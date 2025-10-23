Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Kallas: Approvato 19esimo pacchetto sanzioni. Per Putin più difficile finanziare questa guerra – Il video

23 Ottobre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 ottobre 2025 "Abbiamo appena adottato il nostro 19esimo pacchetto di sanzioni: prende di mira, tra gli altri, le banche russe, gli scambi di criptovalute, entità in India e Cina. L'Ue sta limitando i movimenti dei diplomatici russi per contrastare i tentativi di destabilizzazione. Per Putin è sempre più difficile finanziare questa guerra", così 'alto rappresentante Ue Kaja Kallas al suo arrivo a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

