Manovra, Donzelli (FdI): "Avremmo potuto fare di più, ma dobbiamo pagare 40 mld del superbonus" – Il video

23 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 "Non si può fare tutto. Noi abbiamo fatto una finanziaria inferiore ai 20 miliardi, ma ricordo che ci sono 40 miliardi, solo del 2026, ancora, dei costi del superbonus. e dei disastri precedenti. Avremmo potuto fare, non tutto, ma molto di più, se non avessimo ancora questa eredità" così il deputato Donzelli di FdI. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

