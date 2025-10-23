Rieti, l’intercettazione che inchioda l’ultrà sull’omicidio dell’autista del bus: «Sono stato io a tirare il sasso»

Si tratta di Kevin Pellecchia, il più giovane fra i tre arrestati. La madre aveva dichiarato: «Mio figlio non raccoglierebbe mai una pietra da terra, lo firmerei col sangue»

È stata un’intercettazione ambientale a incastrare Kevin Pellecchia, 20 anni, uno dei tre ultrà fermati per l’omicidio di Raffaele Marianella, l’autista del pullman colpito a morte durante gli scontri del 19 ottobre vicino a Contigliano, nel Reatino. Nella sala d’attesa della squadra mobile di Rieti, dove Pellecchia si trovava insieme agli altri due sospettati, Alessandro Barberini e Manuel Fortuna, gli investigatori avevano installato microfoni e telecamere. Nella registrazione, acquisita agli atti della Procura, il giovane avrebbe ammesso di aver lanciato «il sasso più grande», quello che ha infranto il vetro del pullman. A riportare la notizia, tra gli altri quotidiani, è Repubblica.

L’audio che incastra l’ultrà Pellecchia

Nel dialogo con gli altri fermati, Pellecchia pronuncia più volte frasi ritenute dai magistrati autoincriminanti. «Sei stato tu, so stato io, sei stato tu, so stato io», dice. Poco dopo aggiunge: «Potrei essere stato anche io. Ho tirato quando il pullman ha rallentato». I poliziotti hanno individuato nel filmato movimenti delle mani compatibili con il gesto del lancio. Nei documenti depositati in Procura, gli investigatori scrivono che Pellecchia «ha ammesso di essere l’autore del lancio del sasso di maggiori dimensioni, a forma di parallelepipedo appuntito», lo stesso che ha provocato la morte di Marianella.

Le indagini e le misure

Il fermo dei tre ultrà, accusati di omicidio volontario aggravato, è stato convalidato. La giudice Giorgia Bova dovrà ora decidere sulla custodia cautelare. Le indagini proseguono per ricostruire le fasi dell’assalto al pullman e l’esatta posizione di ciascun indagato. La polizia ha disposto il test del Dna su sei persone e notificato un Daspo a nove ultrà di Rieti, escluso un minorenne. Pellecchia è il più giovane dei tre fermati. I genitori, nei giorni scorsi, avevano negato ogni coinvolgimento del figlio. La madre aveva dichiarato: «Mio figlio non raccoglierebbe mai una pietra da terra, lo firmerei col sangue». Secondo gli inquirenti, però, le intercettazioni e le immagini in loro possesso rappresentano una prova diretta del suo ruolo nel lancio del sasso che ha colpito a morte Marianella.