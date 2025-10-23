Tajani accoglie studenti di Gaza a Ciampino: Obiettivo è formare futura classe dirigente palestinese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 "Oggi l’Italia “ha aperto un altro corridoio universitario il cui obiettivo è formare la futura classe dirigente palestinese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa con i giornalisti prima dell’arrivo all’aeroporto militare Roma Ciampino di un volo speciale della Guardia di Finanza, decollato da Amman, in Giordania, che ha portato in Italia 49 ricercatori palestinesi e 16 persone per ricongiungimento familiare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev