Accoltellamento a Torino, uomo ucciso nella notte: killer incappucciato in fuga

23 Ottobre 2025 - 09:52 Alba Romano
La vittima, 39 anni, è stata aggredita in strada poco dopo l’una. Indagini dei carabinieri di Torino e Rivoli per identificare l’assalitore

Omicidio nella notte a Collegno, alle porte di Torino. Un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate in strada, all’incrocio tra corso Francia e via Sabotino, intorno all’una e mezza di giovedì 23 ottobre. Il corpo è stato trovato riverso sull’asfalto, con diverse ferite da arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore — un uomo incappucciato — avrebbe colpito più volte la vittima prima di fuggire a piedi dopo l’accoltellamento. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha visto l’uomo a terra e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. L’uomo è morto prima di poter essere trasportato in ospedale.

Le indagini dei carabinieri e la caccia all’aggressore dopo l’accoltellamento

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Rivoli e Collegno, insieme al Nucleo investigativo di Torino. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare elementi utili all’identificazione del killer. L’aggressore è al momento ancora in fuga. Gli investigatori per ora non escludono nessuna pista: si indaga per capire se l’omicidio possa essere legato a un regolamento di conti o a una lite improvvisa. L’area dell’aggressione, una zona residenziale non lontana dalla metropolitana, è stata transennata per consentire i rilievi scientifici.

