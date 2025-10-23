Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Zelensky al Consiglio Ue: Cruciali nuove sanzioni alla Russia, un cessate il fuoco è possibile – Il video

23 Ottobre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 ottobre 2025 “Sono cruciali le nuove misure Ue contro Mosca, varate insieme al pacchetto energetico firmato da Donald Trump. Le aspettavamo da tempo, Dio benedica, funzioneranno. La Russia non dimostra di voler fermare questa guerra. Facciamo pressione su Putin”, lo ha detto Zelensky arrivano al Consiglio Ue di Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Gennaro Sangiuliano e la candidatura in Campania: «Forse perché sono di destra non dovrei avere questo diritto?»

2.

I rapporti di Silvio Berlusconi e Dell’Utri con la mafia? La Cassazione smonta tutto: «Nessun legame mai provato. I soldi? Solo per amicizia»

3.

La Lega porta in Senato il caso della macchina miracolosa teorizzata (forse) da Ettore Majorana. Il convegno criticato dal Cicap: «Non è scienza»

4.

Giorgia Meloni paragonata a Gollum de Il Signore degli Anelli. Lei replica: «Per il potere non farò quello che ho visto fare ad altri» – Il video

5.

Lega, evitato lo scontro al Consiglio federale: tramonta il modello bavarese di Luca Zaia