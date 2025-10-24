Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Anci, Asi e Città dei Motori firmano protocollo d'intesa per favorire il turismo motoristico – Il video

24 Ottobre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 Anci, Asi e Città dei Motori, nella persona dei tre presidenti Manfredi, Zironi e Scuro hanno firmato un protocollo d'intesa per favorire il turismo motoristico in Italia. "Abbiamo sottoscritto un protocollo importante perché sancisce la collaborazione tra Anci, Città dei Motori e Asi. Le tre importanti organizzazioni hanno deciso di collaborare per promuovere le opportunità turistiche connesse al mondo dei motori. Ci sono opportunità di turismo promosse anche grazie a questa sinergia importantissima che oggi è stata confermata e ampliata", così Luca Zironi, sindaco di Maranello e presidente dell'associazione Città dei Motori. "Siamo estremamente felici di aver firmato un protocollo oggi con Anci e Città dei Motori. Un protocollo pieno di significato perché il motorismo storico è un modo di promuovere i territori, quindi è un veicolo incredibile di possibile promozione territoriale", così Alberto Scuro, Presidente di Asi. "Un accordo molto significativo, quello siglato con Città dei Motori e Asi. La passione per le auto d'epoca in Italia è estremamente diffusa, c'è una grandissima partecipazione di appassionati ed esperti". Così il presidente di Anci Gaetano Manfredi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

