Fact-checking
Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
FACT-CHECKINGFake newsLouvreParigiRussia

La bufala del passaporto russo trovato all’esterno del Louvre dopo la rapina

24 Ottobre 2025 - 08:54 David Puente
embed
La bufala risulta diffusa da un utente pro-Russia su X

Dopo il furto di gioielli al Louvre, sui social è iniziata a circolare la narrazione secondo cui fuori dal museo sarebbe stato trovato un passaporto russo, lasciato presumibilmente dai ladri. La presunta notizia viene accompagnata da ironie su Putin e la Russia, ma risulta di fatto priva di fondamento. Infatti, non esiste alcun riscontro ufficiale.

Per chi ha fretta

  • Nessun media francese o internazionale ne parla.
  • L’immagine che circola online è puramente illustrativa.
  • La bufala risulta diffusa da un utente pro-Russia su X.

Analisi

La narrazione circola online allegando una foto modificata:

Trovato un passaporto russo all’ esterno del museo del Louvre dopo la rapina. Ed anche qui ha stato Putin.

Nessun riscontro dalla Francia

In nessun caso viene menzionato un documento russo o alcun elemento che rimandi alla nazionalità degli autori del furto. Il Ministero dell’Interno francese e la direzione del Louvre non hanno diffuso comunicati contenenti riferimenti a passaporti o identità sospette.

La bufala su X

I post risultano pubblicati il 20 ottobre 2025, mentre la narrazione circolava già via X dal giorno precedente. Ecco, infatti, il post del 19 ottobre 2025 (archiviato qui) pubblicato dall’utente pro-Russia Spetsnaz007 (Alex_Oloyede2), ottenendo oltre 7 milioni di visualizzazioni:

JUST IN: French authorities have found a russian passport next to the recently robbed Louvre museum in Paris. A deliberate act of war by Putin!! /s

Conclusioni

La notizia del presunto passaporto russo trovato all’esterno del Louvre è falsa. A diffonderla è stato un utente pro-Russia su X.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

Articoli di FACT-CHECKING più letti
1.

Il falso video di Antonio Tajani che ammette di eseguire gli ordini dei figli di Berlusconi

2.

Il falso video di Donzelli contro Ranucci (e chi è l’autore)

3.

Berlusconi insultò Giorgia Meloni chiamandola «zo**ola»? No! Un falso che circola dal 2009 – Il video

4.

Caso Garlasco, la teoria infondata sulla foto di Marco Poggi in Trentino

5.

Da dove viene il video condiviso da Donald Trump su Giorgia Meloni contro l’UE e l’Ucraina

leggi anche
FACT-CHECKING

Le teorie del complotto sulla moglie di Charlie Kirk tra Mossad e traffico di minori in Romania

Di Marianna Satta
FACT-CHECKING

La ministra svedese Elisabet Lann non è “caduta come una mosca” a causa del vaccino

Di Marianna Satta
FACT-CHECKING

La bufala di Putin che si rifiuta di salutare Re Carlo

Di David Puente