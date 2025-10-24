La bufala del passaporto russo trovato all’esterno del Louvre dopo la rapina

La bufala risulta diffusa da un utente pro-Russia su X

Dopo il furto di gioielli al Louvre, sui social è iniziata a circolare la narrazione secondo cui fuori dal museo sarebbe stato trovato un passaporto russo, lasciato presumibilmente dai ladri. La presunta notizia viene accompagnata da ironie su Putin e la Russia, ma risulta di fatto priva di fondamento. Infatti, non esiste alcun riscontro ufficiale.

Analisi

La narrazione circola online allegando una foto modificata:

Trovato un passaporto russo all’ esterno del museo del Louvre dopo la rapina. Ed anche qui ha stato Putin.

Nessun riscontro dalla Francia

In nessun caso viene menzionato un documento russo o alcun elemento che rimandi alla nazionalità degli autori del furto. Il Ministero dell’Interno francese e la direzione del Louvre non hanno diffuso comunicati contenenti riferimenti a passaporti o identità sospette.

La bufala su X

I post risultano pubblicati il 20 ottobre 2025, mentre la narrazione circolava già via X dal giorno precedente. Ecco, infatti, il post del 19 ottobre 2025 (archiviato qui) pubblicato dall’utente pro-Russia Spetsnaz007 (Alex_Oloyede2), ottenendo oltre 7 milioni di visualizzazioni:

JUST IN: French authorities have found a russian passport next to the recently robbed Louvre museum in Paris. A deliberate act of war by Putin!! /s

Conclusioni

La notizia del presunto passaporto russo trovato all’esterno del Louvre è falsa. A diffonderla è stato un utente pro-Russia su X.

