La bufala di Putin che si rifiuta di salutare Re Carlo
Un breve filmato dimostrerebbe che Vladimir Putin avrebbe ignorato Re Carlo evitando di stringergli la mano, rifiutandosi dunque di salutarlo come segno di ostilità verso il Regno Unito. Le immagini sono accompagnate da commenti che esaltano il presidente russo per il presunto gesto di disprezzo nei confronti del Re, ma si tratta di un video tagliato ad arte.
Per chi ha fretta
- Il filmato è stato tagliato in modo da nascondere il momento in cui i due effettivamente si salutano.
- Nel video completo, Putin stringe calorosamente la mano a Re Carlo.
Analisi
Il video viene condiviso con la seguente narrazione:
GRANDE PUTIN Putin si è rifiutato di salutare il nemico della Russia, il Re d’Inghilterra Carlo III. Avere un Presidente come lui
Il video è volutamente tagliato
In realtà, Putin aveva realmente stretto la mano di Re Carlo dopo essersi reso conto della sua presenza. Il video è stato tagliato ad arte per evitare di mostrare il gesto, caloroso, tra i due.
Ecco il video completo:
Conclusioni
Il video diffuso online è un taglio manipolato che omette volutamente la stretta di mano tra Vladimir Putin e Re Carlo.
Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.