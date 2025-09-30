Fact-checking
La bufala di Putin che si rifiuta di salutare Re Carlo

30 Settembre 2025 - 23:01 David Puente
La scena è stata volutamente tagliata per diffondere una narrazione "a favore" del leader russo

Un breve filmato dimostrerebbe che Vladimir Putin avrebbe ignorato Re Carlo evitando di stringergli la mano, rifiutandosi dunque di salutarlo come segno di ostilità verso il Regno Unito. Le immagini sono accompagnate da commenti che esaltano il presidente russo per il presunto gesto di disprezzo nei confronti del Re, ma si tratta di un video tagliato ad arte.

Per chi ha fretta

  • Il filmato è stato tagliato in modo da nascondere il momento in cui i due effettivamente si salutano.
  • Nel video completo, Putin stringe calorosamente la mano a Re Carlo.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente narrazione:

GRANDE PUTIN Putin si è rifiutato di salutare il nemico della Russia, il Re d’Inghilterra Carlo III. Avere un Presidente come lui

Il video è volutamente tagliato

In realtà, Putin aveva realmente stretto la mano di Re Carlo dopo essersi reso conto della sua presenza. Il video è stato tagliato ad arte per evitare di mostrare il gesto, caloroso, tra i due.

Ecco il video completo:

Conclusioni

Il video diffuso online è un taglio manipolato che omette volutamente la stretta di mano tra Vladimir Putin e Re Carlo.

