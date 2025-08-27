Il fantomatico dossier sui vaccini che Putin avrebbe consegnato a Trump

Prima di condividere il contenuto del fantomatico dossier sui vaccini di Putin qualcuno lo ha letto?

Circolano condivisioni Facebook di traduzioni tratte da un post del sito clickbait AMG-News, che diffonde anche la vecchia bufala del «carico di adrenocromo» fermato da Vladimir Putin, di cui abbiamo trattato qui. La narrazione in oggetto invece riguarda 25 mila pagine di un dossier sui vaccini a mRNA che li smaschererebbe «come armi biologiche militari». Ma c’è qualcosa che non va. Questo documento sui vaccini lo avrebbe consegnato Putin a Donald Trump. Già così buona parte dei lettori avrà sorriso: se il complotto del mRNA non lo hanno fatto Stati Uniti e Russia allora chi sarebbe stato? Secondo la narrazione si tratterebbe di una cospirazione del «regime medico globale». Ne farebbe parte “ovviamente” anche Bill Gates. Come vedremo questa narrazione No vax è totalmente priva di fondamento.

Per chi ha fretta:

Il dossier sui vaccini di cui trattano le condivisioni come unica fonte ha un noto sito cospirazionista, che non fornisce alcuna fonte sull’esistenza del documento.

Analisi

Le condivisioni riguardanti il dossier sui vaccini sono accompagnate dalla seguente didascalia:

BOOM! 25.000 PAGINE. UN SOLO VERDETTO: COLPEVOLE!!! PUTIN CONSEGNA A TRUMP UN DOSSIER DI 25.000 PAGINE SULL’mRNA: “È ORA DI ARRESTARE BILL GATES PER CRIMINI CON mRNA” Putin consegna a Trump un dossier di 25.000 pagine che smaschera i vaccini a mRNA come armi biologiche militari. Gates è al centro dell’attenzione. “È ora di arrestarlo”. L’era dei crimini sui vaccini è finita. IL DOSSIER CHE POTREBBE FAR CROLLARE IL REGIME MEDICO GLOBALE Sotto il diretto comando presidenziale di Vladimir Putin, un team di alto livello composto da scienziati russi, biochimici militari e personale segreto dell’intelligence ha completato un’analisi forense dei programmi di vaccinazione a mRNA di Pfizer e Moderna, un’indagine durata diversi anni , decine di laboratori e i più alti livelli dell’infrastruttura di ricerca statale russa. La loro conclusione non è solo controversa, è addirittura esplosiva: I vaccini a mRNA non hanno mai avuto una finalità sanitaria. Sono stati una vera e propria arma. Punti chiave dell’indagine: I prodotti di Pfizer e Moderna corrispondono per struttura, metodo di distribuzione e profilo di efficacia a lungo termine agli agenti biologici di livello militare , non alle terapie civili. L’implementazione di questi vaccini è avvenuta in piena sincronia con le risorse di intelligence militare occidentali , tra cui la DARPA , che è citata esplicitamente nel dossier come centro di comando ombra dietro il framework mRNA. L’operazione globale è stata nascosta dietro strati di marchi aziendali, propaganda di emergenza e oscuramenti mediatici, il tutto coordinato per mantenere l’illusione di una risposta pandemica mentre si metteva in atto un evento biologico controllato . Il risultato finale: 25.000 pagine di documentazione tecnica, strategica e probatoria, compilate per Vladimir Putin e ora consegnate direttamente nelle mani del presidente Donald J. Trump . Il crimine del secolo! Secondo il contenuto del dossier, la campagna mRNA era un'operazione militare segreta, implementata come strategia di guerra biologica non cinetica , con un obiettivo: Per indebolire , tracciare e infine controllare intere popolazioni attraverso la sottomissione biochimica. Tre componenti strutturali della presunta operazione: Le società di facciata del settore biotecnologico , Pfizer e Moderna, fungevano da copertura civile per sistemi di armi sperimentali, la cui produzione era legata a contratti del Dipartimento della Difesa e a laboratori governativi segreti. Sincronizzazione dell’intelligence : agenzie come la DARPA hanno svolto un ruolo centrale nello sviluppo e nella prototipazione di vettori mRNA ben prima che la narrazione della pandemia venisse attivata. Coordinamento farmaceutico-globalista – Il lancio è stato sostenuto finanziariamente e logisticamente da attori aziendali (BlackRock, Vanguard), fornitori di infrastrutture digitali (Microsoft, Google) e monopolisti medici come Bill Gates , le cui fondamenta hanno plasmato le politiche pubbliche in decine di paesi. La conclusione degli scienziati russi è esplicita: “L’impiego delle iniezioni di mRNA non è stata una politica di salute pubblica. È stato un colpo di stato globalista, attuato sotto copertura chimica." BILL GATES: ACCUSATO DI ESSERE AL CENTRO DI UN COMPLOTTO DI GUERRA BIOLOGICA GLOBALE Sebbene il dossier descriva un'intera rete di entità coinvolte in questa operazione, un nome compare costantemente, legato a ogni livello di strategia, finanziamento e influenza: Bill Gates. Ben lungi dall'essere una figura filantropica, Gates viene presentato nel rapporto come l' architetto finanziario e ideologico dell'implementazione dell'mRNA, che si avvale delle sue fondazioni, dei suoi think tank e del suo impero tecnologico per incanalare sia la narrazione che la logistica in un'unica direzione: l'adesione di massa attraverso l'intervento chimico. I punti di accusa diretti includono: Sfruttare le istituzioni sanitarie globali (OMS, GAVI) per definire politiche di risposta alla pandemia in linea con soluzioni basate esclusivamente sui vaccini. Prefinanziamento delle piattaforme mRNA anni prima dell'avvento del COVID-19 , in coordinamento con i funzionari della DARPA e del NIH. Utilizzare strumenti di censura mediatica e digitale per eliminare il dissenso e proteggere il programma vaccinale da controlli approfonditi. Il dossier non arriva ad assegnare una condanna penale, ma il messaggio è inequivocabile: "È ora di arrestare Bill Gates." LA PROSSIMA MOSSA DI TRUMP: DAL DOSSIER ALL'ACCUSA Il presidente Trump ha ricevuto il dossier e, secondo fonti interne alla Casa Bianca, la risposta sarà rapida e definitiva. Fonti vicine all'amministrazione confermano che: Verrà istituita una task force speciale per esaminare e verificare il dossier nel rispetto dei protocolli di sicurezza nazionale. Sono già state gettate le basi legali per un eventuale tribunale internazionale che si occupi dei crimini legati al programma mRNA. Il coordinamento con i governi alleati potrebbe comportare accuse pubbliche contro i principali attori , tra cui Gates e diversi dirigenti aziendali di Pfizer e Moderna. Trump non ha ancora rilasciato un discorso pubblico completo sulla questione, ma fonti interne confermano che una frase è stata ripetuta a porte chiuse: “Hanno avvelenato il mondo. E pagheranno per questo.” LA BUGIA È CROLLATA. IL DOSSIER È REALE. LA GUERRA È INIZIATA. Basta teorie. Basta speculazioni. Non si tratta più di “anti-vaccini” o di “disinformazione”. Questa è un’accusa penale a livello statale supportata da 25.000 pagine di prove. L’implementazione dell’mRNA non è stata un errore. Non è stata affrettata. Non è stata fatta “per la vostra sicurezza”. È stata una presa di potere globalista, coordinata, premeditata e ora smascherata. Putin ha consegnato le prove. Trump ha accettato la missione. E Bill Gates è ormai un nome non associato alla filantropia, ma ai crimini legati all’mRNA.

Il fantomatico dossier sui vaccini da dove sbucherebbe?

Dunque la fonte sul presunto dossier sui vaccini è un sito noto per produrre sistematicamente contenuti pseudoscientifici e complottisti, come riporta anche il sito Media Bias Fact-check, che lo ritiene un media basato sulla pubblicazione sistematica di informazioni dal contesto mancante o del tutto false. Del resto l’articolo in oggetto non parte da una documentazione precisa. Si presenta infatti come un collage di diverse narrazioni complottiste e No vax.

La fonte, analogamente alla narrazione del traffico di adrenocromo si baserebbe su un fantomatico team composto da scienziati, militari e personale di intelligence di Mosca, che avrebbe condotto un’analisi forense dei programmi sui vaccini mRNA di Pfizer e Moderna. Non abbiamo un link al documento, né a una fonte che avrebbe passato la “soffiata” agli autori di AMG-News.

Conclusioni

L’unica fonte dell’esistenza del fantomatico dossier sui vaccini di cui trattano le condivisioni in oggetto sembrerebbe un noto sito cospirazionista: AMG-News, il quale a sua volta non fornisce alcun mezzo per risalire alla fonte.

