La falsa ricetta degli ingredienti dei vaccini

Diverse condivisioni Facebook stanno riportando una ricetta del contenuto dei vaccini che dovrebbe portarci a diffidarne. Come se tutti i vaccini contenessero esattamente le stesse sostanze. Inoltre la presenza di tali ingredienti spaventosi sarebbe passata in sordina, causando uno sterminio di massa tra i vaccinati. Uno scenario paventato spesso dai No vax, ma che non vediamo mai. Diamo comunque un’occhiata a questa “spaventosa” lista di ingredienti.

Per chi ha fretta:

Circola da anni una ricetta dei presunti ingredienti contenuti nei vaccini.

La fonte è un esponente delle medicine alternative che non si basa su fonti accurate.

Diversi ingredienti per quanto realmente presenti vengono decontestualizzati o il loro ruolo viene distorto.

Analisi

La ricetta del contenuto dei vaccini è la seguente:

Ripeto: Se VACCINI tuo figlio, nei primi 6 anni di vita riceve quanto segue: • 17.500 mcg 2-fenossietanolo (antigelo) • 5.700 mcg di alluminio (neurotossina) • Quantità sconosciute di siero bovino fetale (sangue di mucca abortito) • 801.6 mcg formaldeide (cancerogeno, agente imbalsamatore) • 23.250 mcg di gelatina (caucuses macellati) • 500 mcg di albumina umana (sangue umano) • 760 mcg di L-glutammato monosodico (causa obesità e diabete) • Quantità sconosciute di cellule MRC-5 (bambini umani abortiti) • Oltre 10 mcg di neomicina (antibiotico) • Oltre 0,075 mcg di polimixina B (antibiotico) • Oltre 560 mcg di polisorbato 80 (cancerogeno) • 116 mcg di cloruro di potassio (utilizzato in un’iniezione letale) • 188 mcg fosfato di potassio (agente fertilizzante liquido) • 260 mcg di bicarbonato di sodio (bicarbonato di sodio) • 70 mcg di borato di sodio (borace, utilizzato per il controllo degli scarafaggi) • 54.100 mcg di cloruro di sodio (sale da cucina) • Quantità sconosciute di citrato di sodio (additivo alimentare) • Quantità sconosciute di idrossido di sodio (pericolo! Corrosivo) • 2.800 mcg di fosfato di sodio (tossico per qualsiasi organismo) • Quantità sconosciute di sodio fosfato monobasico monoidrato (tossico per qualsiasi organismo) • 32.000 mcg di sorbitolo (da non iniettare) • Streptomicina da 0,6 mcg (antibiotico) • Oltre 40.000 mcg di saccarosio (zucchero di canna) • 35.000 mcg di proteine del lievito (fungo) • 5.000 mcg di urea (rifiuti metabolici da urina umana) • Altri residui chimici (Dal libro “Quello che le aziende farmaceutiche non vogliono sapere sui vaccini” – di Dr.odd M. Elsner)

Il contenuto dei vaccini

Di questa ricetta del contenuto dei vaccini si erano già occupati i colleghi di Facta nel settembre 2023. Todd Elsner, l’autore del libro citato come fonte nel post in oggetto, è un chiropratico senza alcuna formazione o competenza accademica in materia di vaccini. La lista stessa rappresenta una semplificazione grossolana, imprecisa e allarmista delle sostanze presenti nei vaccini somministrati ai bambini negli Stati Uniti.

Per quanto i vaccini contengano effettivamente alcune delle sostanze menzionate, Elsner fornisce quantità e spiegazioni imprecise . Per esempio l’alluminio, che migliora la risposta immunitaria in molti vaccini, può agire come neurotossina solo a concentrazioni elevate. Ogni giorno, il corpo umano assume dieci milligrammi di alluminio da fonti comuni come pentole e utensili, ed elimina il metallo tramite feci e urine. I vaccini, invece, contengono tra 0,125 e 0,85 milligrammi di alluminio per dose; i neonati ne ricevono circa 4,5 milligrammi nei primi sei mesi di vita, un dosaggio che non costituisce alcun pericolo.

La gelatina, un ingrediente comune nell’alimentazione di origine animale, serve nei vaccini come conservante per mantenerli stabili durante il trasporto. I vaccini ne contengono tra i 2 e i 14,5 milligrammi per somministrazione. Le cellule MRC-5, presentate nel post come derivanti da «bambini umani abortiti», provengono effettivamente da un aborto terapeutico avvenuto nel 1966, non da una gravidanza interrotta per scopi sperimentali. Ne avevamo trattato in diverse analisi, per esempio qui, qui, qui, qui e qui. Queste linee cellulari, come la WI-38, consentono ai ricercatori di coltivarle in laboratorio senza la necessità di nuove cellule fetali.

Conclusioni

Abbiamo visto che la ricetta del contenuto dei vaccini non si basa su fonti accurate e spesso alcuni “ingredienti” vengono decontestualizzati e distorti.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.