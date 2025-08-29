I caccia americani non hanno disegnato una stella nel cielo per salutare Putin in Alaska
Circola un video che mostra alcuni velivoli militari mentre disegnano una stella nel cielo. Secondo la narrazione, sarebbe la prova di un “saluto speciale” riservato a Vladimir Putin durante la sua visita ad Anchorage, in Alaska, il 15 agosto per l’incontro con Donald Trump. La scena, però, non ha nulla a che fare con l’incontro per il futuro dell’Ucraina.
Per chi ha fretta
- Nessun caccia americano ha tracciato una stella nei cieli dell’Alaska per Putin.
- Le condizioni meteo di Anchorage il 15 agosto (cielo coperto) non corrispondono al filmato (cielo sereno).
- Le immagini corrispondono a un’esibizione del team acrobatico Halcones dell’Aeronautica cilena nel 2022 a Santiago del Cile.
Analisi
Il filmato circola con la seguente descrizione:
I caccia americani avrebbero disegnato una stella nel cielo sopra l’Alaska come saluto a Vladimir Putin, arrivato per un incontro con Trump il 15 agosto.
Il meteo era nettamente diverso
In realtà, quando Putin è atterrato alla base militare di Elmendorf-Richardson il 15 agosto, il cielo era coperto.
Questo video, pubblicato su Youtube dal New York Post, documenta il sorvolo di un B-2 e quattro caccia come parte della cerimonia ufficiale. Il cielo era decisamente nuvoloso.
Il video originale ripreso in Cile
Il video originale riguarda una dimostrazione acrobatica degli Halcones, il team dell’Aeronautica cilena, durante la fiera aerospaziale FIDAE 2022 a Santiago.
Conclusioni
L’aeronautica americana non ha “salutato” Vladimir Putin in Alaska disegnando una stella nel cielo. Il video, in realtà, risale al 2022 in Cile.
Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.