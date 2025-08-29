Fact-checking
Ultime notizie Champions LeagueDonald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioniUS Open
FACT-CHECKINGAlaskaCileDonald TrumpFake newsUSAVladimir Putin

I caccia americani non hanno disegnato una stella nel cielo per salutare Putin in Alaska

29 Agosto 2025 - 01:36 David Puente
embed
Quel giorno il cielo era nuvoloso, mentre il video originale riguarda un evento datato

Circola un video che mostra alcuni velivoli militari mentre disegnano una stella nel cielo. Secondo la narrazione, sarebbe la prova di un “saluto speciale” riservato a Vladimir Putin durante la sua visita ad Anchorage, in Alaska, il 15 agosto per l’incontro con Donald Trump. La scena, però, non ha nulla a che fare con l’incontro per il futuro dell’Ucraina.

Per chi ha fretta

  • Nessun caccia americano ha tracciato una stella nei cieli dell’Alaska per Putin.
  • Le condizioni meteo di Anchorage il 15 agosto (cielo coperto) non corrispondono al filmato (cielo sereno).
  • Le immagini corrispondono a un’esibizione del team acrobatico Halcones dell’Aeronautica cilena nel 2022 a Santiago del Cile.

Analisi

Il filmato circola con la seguente descrizione:

I caccia americani avrebbero disegnato una stella nel cielo sopra l’Alaska come saluto a Vladimir Putin, arrivato per un incontro con Trump il 15 agosto.

Il meteo era nettamente diverso

In realtà, quando Putin è atterrato alla base militare di Elmendorf-Richardson il 15 agosto, il cielo era coperto.

Questo video, pubblicato su Youtube dal New York Post, documenta il sorvolo di un B-2 e quattro caccia come parte della cerimonia ufficiale. Il cielo era decisamente nuvoloso.

Il video originale ripreso in Cile

Il video originale riguarda una dimostrazione acrobatica degli Halcones, il team dell’Aeronautica cilena, durante la fiera aerospaziale FIDAE 2022 a Santiago.

Conclusioni

L’aeronautica americana non ha “salutato” Vladimir Putin in Alaska disegnando una stella nel cielo. Il video, in realtà, risale al 2022 in Cile.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

Articoli di FACT-CHECKING più letti
1.

Il video del sacerdote e la teoria del complotto sui vaccini e il business dei feti abortiti

2.

La falsa storia di Putin e del fantomatico carico di adrenocromo sequestrato

3.

Il fantomatico dossier sui vaccini che Putin avrebbe consegnato a Trump

4.

La falsa ricetta degli ingredienti dei vaccini

5.

Coppia lesbica fa causa al donatore di sperma? La notizia è totalmente inventata

leggi anche
FACT-CHECKING

Il fantomatico dossier sui vaccini che Putin avrebbe consegnato a Trump

Di Juanne Pili
FACT-CHECKING

La falsa storia di Putin e del fantomatico carico di adrenocromo sequestrato

Di Juanne Pili
FACT-CHECKING

Schwarzenegger contro Trump dopo l’incontro con Putin in Alaska? Il video non è del 2025

Di David Puente