Consiglio Ue, von der Leyen: Prevista un'impennata della spesa per la difesa – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 ottobre 2025 "Discussione molto positiva sulla nostra Roadmap per la Prontezza 2030. In primo luogo, la Roadmap individua le lacune in termini di capacità, nonché gli obiettivi e le tappe per raggiungerli entro il 2030. Questo è ovviamente in stretto coordinamento con la Nato. In secondo luogo, si tratta di un approccio a 360 gradi. Perché la nostra sicurezza riguarda la protezione dei confini. Oggi è a est, domani potrebbe essere a sud". Lo ha detto in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev