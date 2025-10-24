Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Liverani (Ania): "Settore assicurativo vuole aiutare Ue a raccogliere risparmi e fare investimenti" – Il video

24 Ottobre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 "Il Mercato Unico del Risparmio e degli Investimenti è un tema fondamentale per irrobustire la struttura socio-economica dell'Europa. Il nostro ruolo è fondamentale, perché noi siamo raccoglitori di risparmio paziente e a lungo termine, con livelli di rischio contenuti, ritorni adeguati e durate molto lunghe nel tempo. Siamo il profilo ideale per finanziare investimenti infrastrutturali, di cui l'Europa ha un bisogno estremo in questo periodo di grande difficoltà internazionale. Crediamo di essere centrali e rivendichiamo questo ruolo. Il convegno di oggi dimostra che vogliamo giocare un ruolo molto importante per aiutare il nostro continente a raccogliere risparmio e canalizzarlo verso investimenti infrastrutturali che fanno molto bene all'Europa" così il presidente di Ania Liverani, a margine dell'evento di Ania "The saving and investements union". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Scontro Meloni-Schlein alla Camera. «Sul caso Ranucci getta fango sull’Italia». La replica: «Premier succube di Trump»

2.

Dopo le polemiche, il leghista Centinaio si smarca dalla “macchina di Majorana”: «Ho solo concesso la sala, non condivido le teorie»

3.

Giorgia Meloni paragonata a Gollum de Il Signore degli Anelli. Lei replica: «Per il potere non farò quello che ho visto fare ad altri» – Il video

4.

Gennaro Sangiuliano e la candidatura in Campania: «Forse perché sono di destra non dovrei avere questo diritto?»

5.

Tagli alle metro di Roma e Milano nella manovra, l’allarme dei Comuni. Tajani: «Intervenga Salvini»