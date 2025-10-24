Lollobrigida: Per agricoltura record finanziamenti con 15 miliardi – Il video
(Agenzia Vista) Brescia, 24 ottobre 2025 L’agricoltura italiana “oggi segna un record come stanziamenti di un Governo nella storia repubblicana: 15 miliardi di euro. Annunceremo, è notizia di queste ore, un ulteriore finanziamento molto importante che nella revisione del PNRR assegna all’agricoltura altre centinaia di milioni di euro per garantire la produzione di energia pulita senza togliere terreno agricolo ma utilizzando fattorie, stabilimenti, impianti di trasformazione. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dell’incontro organizzato da Coldiretti alla 97esima Fiera Agricola Zootecnica Italiana di Montichiari (Brescia). Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev