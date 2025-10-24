Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Manovra, Lupi (Nm): Tajani era al vertice di maggioranza e ha condiviso tutto. Anche su banche – Il video

24 Ottobre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 "Nel vertice che abbiamo fatto tutti e 4 i partiti di maggioranza hanno condiviso ogni provvedimento che abbiamo deciso, no alla tassa sugli extraprofitti, si ai contributi così come sono stati puntualmente definiti nella legge di bilancio. Tutti consideriamo le banche come uno strumento utile al servizio dell'economia reale. Noi siamo per un' economia sociale e di mercato e per l'equità sociale". Lo afferma il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

