Manovra, Tajani: "Va nella giusta direzione, in Parlamento si potrà migliorare" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 "La manovra va nella giusta direzione, aiuta il ceto medio. Per noi era fondamentale l'abbassamento dell'Irpef dal 35 al 33%, allargando la base. Un segnale forte al ceto medio. L'aumento dei salari più bassi. Gli investimenti su sanità, con assunzione di medici e infermieri e loro salari. Poi certo ci potranno essere cose che saranno aggiustate dal Parlamento. Non c'è nulla di irrimediabile" così il Ministro Tajani, a margine dell'evento di Ania "The saving and investements union". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev