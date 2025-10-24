Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella: Guerre fanno a pezzi l'ordine internazionale – Il video

24 Ottobre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 “Qualche anno addietro dalla Santa Sede – con le parole di Papa Francesco – è stata proposta una efficace immagine per rappresentare l’avvio di una fase di ‘guerra mondiale a pezzi’. Guerra frammentata ma non meno pericolosa. Vorrei raccogliere quell’immagine per metterne a fuoco una analoga: stiamo assistendo a conflitti e iniziative che sembrano porre pesantemente a rischio – voler fare a pezzi – l’ordine internazionale così faticosamente costruito sulle macerie della Seconda guerra mondiale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo al Quirinale la cerimonia di consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del lavoro e alfieri del lavoro. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Scontro Meloni-Schlein alla Camera. «Sul caso Ranucci getta fango sull’Italia». La replica: «Premier succube di Trump»

2.

Dopo le polemiche, il leghista Centinaio si smarca dalla “macchina di Majorana”: «Ho solo concesso la sala, non condivido le teorie»

3.

Giorgia Meloni paragonata a Gollum de Il Signore degli Anelli. Lei replica: «Per il potere non farò quello che ho visto fare ad altri» – Il video

4.

Gennaro Sangiuliano e la candidatura in Campania: «Forse perché sono di destra non dovrei avere questo diritto?»

5.

Tagli alle metro di Roma e Milano nella manovra, l’allarme dei Comuni. Tajani: «Intervenga Salvini»