Mattarella: Ue è nostro destino, scelto saggiamente – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 "L'Europa è il nostro destino che abbiamo saggiamente scelto, lo sanno i giovani che si sentono cittadini europei oltre che del loro paese. L'Erasmus, insieme a regole dell'accordo Schengen, è stato per tanti uno straordinario motore di incontro, conoscenze e formidabile dinamismo". Lo ha detto il Presidente Mattarella consegnando le onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2025. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev