Trump a cronista francese: Hai un accento bellissimo, ma non capisco la tua domanda – Il video

24 Ottobre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 24 ottobre 2025 "Hai un bell’accento, ma non si capisce nulla di quel che dici. Da dove vieni? Francia? Hai un bell’accento ma non si capisce nulla". Così Donald Trump ha risposto alla domanda di una giornalista francese durante una conferenza stampa. Il Presidente Usa ha chiesto chiarimenti ai suoi Segretari, al suo fianco durante la riunione di Gabinetto, e poi ha risposto: "a proposito della West Bank non c’è da preoccuparsi, Israele non farà nulla WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

