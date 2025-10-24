Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Von der Leyen: Su obiettivi climatici 2040 importante essere flessibili e pragmatici – Il video

24 Ottobre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 ottobre 2025 “Passando ai nostri obiettivi climatici. Siamo sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo del 2030. Naturalmente abbiamo concordato tutti su un obiettivo chiaro di neutralità climatica entro il 2050. Ora abbiamo davanti a noi la fase intermedia del 2040. Avevamo proposto un obiettivo del 90% e introdotto nuove flessibilità. E oggi abbiamo assistito a un forte sostegno a un approccio ambizioso e pragmatico. Abbiamo anche discusso delle flessibilità per raggiungere questo obiettivo: sotto forma di crediti internazionali e flessibilità tra i diversi settori economici. In breve: maggiore flessibilità su come raggiungere gli obiettivi”. Lo ha detto in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

