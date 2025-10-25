Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Corteo Cgil a Roma, Landini: "Questa piazza non è contro qualcuno, serve a dare un futuro al Paese" – Il video

25 Ottobre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 "Questa piazza non è contro qualcuno. Questa piazza serve a dare un futuro al nostro Paese diverso da quello che rischiamo di avere. La novità che vedo è che questa domanda viene proprio dalle nuove generazioni. Non c'è il disinteresse. Le nuove generazioni dicono che questa società non gli piace, che la guerra non la vogliono, che vogliono potersi realizzare, che l'ingiustizia che c'è non è accettabile. Questo è il tema. Un sindacato come il nostro, con umiltà, si deve mettere a disposizione di questo processo. Consapevole che c'è un cambiamento da fare anche per noi" così il segretario della Cgil Landini, a margine della manifestazione a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Clamorosa svista nelle liste FdI per le regionali in Campania: «Gennaro Sangiuliano detto Genny, nato nel 1862»

2.

«Vannacci ci fa perdere più voti di quanti ce ne fa guadagnare»: Salvini smentisce e querela

3.

Il gesto di Meloni durante l'intervento di Maiorino (M5s) al Senato – Il video

4.

Prove di divisione tra i riformisti del Pd, si vedono a Milano ma senza Bonaccini e Alfieri: chi ci sarà

5.

Tagli alle metro di Roma e Milano nella manovra, l’allarme dei Comuni. Tajani: «Intervenga Salvini»