"Presidente, il popolo ha fame. Mangino pastarelle", i cartelli al corteo della Cgil a Roma – Il video

25 Ottobre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 Si è tenuta a Roma la manifestaizone "Democrazia al al avoro", organizzata dalla Cgil in risposta alla manovra appena presentata. Il corteo è partito da piazza della Repubblica diretto verso piazza San Giovanni dove è stato allestito il palco. Molti i cartelli. Un quadro che parodizza Il Quarto Stato, sostituendo i lavoratori con i palestinesi. "Lavorare per vivere meglio, non vivere male per lavorare": "La pace dipende anche da te". "Non siamo 4 gatti". "Presidente, il popolo ha fame, 'mangino pastarelle'". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

