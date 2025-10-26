Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Firmata la pace tra Thailandia e Cambogia, Trump: Orgoglioso di questo accordo – Il video

26 Ottobre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Malesia, 26 ottobre 2025 "Non dovrei dire che è un hobby, perché è molto più serio di un hobby, ma sono bravo e mi piace. A nome degli Stati Uniti, sono orgoglioso di contribuire a risolvere questo conflitto e a forgiare un futuro per la regione in cui nazioni orgogliose e indipendenti possano prosperare e prosperare in sicurezza, protezione e pace", lo ha detto Donald Trump dopo aver assistito alla firma di un accordo di cessate il fuoco tra Cambogia e Thailandia a Kuala Lumpur, in Malesia, dove è giunto oggi per partecipare al vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sudest asiatico (Asean). X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

