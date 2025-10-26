Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Cadono in auto da un ponte, muore un 25enne: a cercare di salvarlo c’è il padre vigile del fuoco

26 Ottobre 2025 - 11:56 Alba Romano
Il ragazzo alla guida del veicolo con altri quattro amici avrebbe raggiunto a piedi una casa vicina per chiedere aiuto. La tragedia a Tempio Pausania

Un ragazzo di 25 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Baldu-L’Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, in Gallura. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. La vittima era a bordo di un’auto Bmw insieme ad altri quattro amici, diretti a una festa. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha sbandato ed è uscito di strada, cadendo da un ponte. Secondo La Nuova Sardegna, il ragazzo che era alla guida è riuscito a uscire dalla macchina e raggiungere una casa vicina per chiedere aiuto. Nella zona dell’incidente, infatti, i cellulari non prendevano.

A soccorrere Omar Masia, la vittima, c’era anche suo padre, che lavora come vigile del fuoco nel distaccamento locale ed è intervenuto per prestare i primi soccorsi. Gli altri quattro giovani a bordo dell’auto hanno riportato gravi ferite e sono stati trasferiti in ospedale.

