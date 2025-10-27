Assalto a due furgoni portavalori sulla A14 con armi ed esplosivo: chiuso il tratto tra Loreto e Civitanova Marche

Il blitz poco prima delle 18.30 e ha causato la chiusura dell'autostrada in entrambe le direzioni

Due furgoni portavalori sono stati assaltati sull’A14 Bologna-Taranto all’altezza del chilometro 248,5, in direzione Pescara, nel tratto tra Loreto (Ancona) e Civitanova Marche (Macerata). Il blitz è avvenuto poco prima delle 18.30 di lunedì 27 ottobre e ha causato la chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni. La rapina, però, non è andata a buon fine. Lo rende noto Autostrade per l’Italia. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e il personale di Autostrade per l’Italia.

I chiodi, le armi e l’esplosivo

Il tentativo di rapina a due furgoni portavalori è avvenuto lungo la carreggiata sud dell’A14, tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche. I furgoni sono stati attaccati da armi semiautomatiche ed esplosivo. Sulla strada, poi, sono stati sparsi anche chiodi a tre punte. Né le guardie giurate né gli utenti dell’autostrada in transito sono stati feriti. ⁠La rapina non è andata a buon fine e i rapinatori si sono allontanati senza bottino. La polizia di Macerata ha attivato immediatamente il piano antirapina. Sul posto polizia stradale, squadra mobile, commissariato di Civitanova Marche e polizia scientifica.

Blocco sulla A14: come fare

Il traffico risulta bloccato con tre chilometri di coda verso Pescara e due verso Ancona. Gli automobilisti diretti a Pescara, fa sapere Autostrade, devono uscire a Loreto e rientrare in autostrada a Civitanova Marche dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Chi viaggia in direzione opposta, verso Ancona, deve fare il percorso inverso uscendo a Civitanova Marche e rientrando a Loreto.