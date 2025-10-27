Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Joe Biden torna a parlare in pubblico dopo la radioterapia: Difendere l'anima della nazione – Il video

27 Ottobre 2025
(Agenzia Vista) Usa, 27 ottobre 2025 "L'America dipende da una presidenza con poteri limitati. Bisogna difendere le istituzioni democratiche nella una lotta per l’anima della nazione. Gli attacchi alla libertà di parola testano i limiti del potere esecutivo". Così l'ex Presidente Joe Biden, tornato a parlare in pubblico per la prima volta dopo aver completato un ciclo di radioterapia per un cancro alla prostata, in occasione della consegna del Lifetime Achievement Award dall’Edward M. Kennedy Institute. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

