Totti e Spalletti insieme, il miracolo nello spot di un amaro. «L’abbiamo rotto ‘sto ghiaccio?» – Il video

27 Ottobre 2025 - 23:09 Alba Romano
I due rivali per eccellenza nell'As Roma si rivedono. Stavolta senza drammi

Francesco Totti e Luciano Spalletti insieme. L’ex capitano della As Roma e lo storico ex allenatore, dopo anni di veleni e scontri fino al ritiro del calciatore giallorosso si ritrovano, complici, forse, in una pubblicità. Il loro legame, non proprio roseo, diventa il fil rouge della campagna di marketing di un noto amaro. I due si incontrano in una scena in stile far west, fuori da un bar che sembra un saloon. Poi un sorriso tra i due e la domanda: «L’abbiamo rotto ‘sto ghiaccio?».

Totti e Spalletti una storia d’amore e odio

Nemmeno una settimana fa l’ex capitano ricordava, in modo poco sereno, l’era Spalletti nella sua Roma. «Spalletti nel 2016 arrivò alla Roma per farmi smettere, assecondato dalla società. Con lui ogni volta c’erano problemi, nei miei confronti era uno Spalletti opposto rispetto a quello del 2005. Lui forse è convinto che io lo abbia fatto allontanare prendendo al suo posto Ranieri, ma non è vero: la dirigenza convocò me e altri giocatori per chiederci chi volessimo tra Mancini, Ranieri e altri – ha spiegato Totti in una puntata di Prime Sport -. Sul mio addio, fu la società a dirmi che dovevo smettere: un giorno vennero a casa a dirmi che avrei giocato l’ultimo derby. Io non sono stupido, sapevo che prima o poi avrei dovuto smettere ma mi sentivo ancora bene di gambe e di testa. Forse in quell’occasione mi ha deluso più la Roma rispetto a Spalletti, secondo me davo fastidio. Avevo detto che avrei giocato pure gratis, per la Roma avrei dato tutto».

