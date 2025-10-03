Totti vede la Roma sbagliare il rigore per tre volte, parte lo sfogo nella chat di gruppo. Il vocale rubato: «A me rompevano il ca***» – Il video

L'audio attribuito allo storico capitano giallorosso, che commenta quei tre tentativi tutti falliti dal dischetto della sua Roma in Europa League. Qualche tifoso però non l'ha presa bene: «Spero sia un fake»

Davanti a quella scena surreale, Francesco Totti non ha resistito: non poteva rimanere zitto e doveva per forza condividere con i suoi amici cosa gli ribolliva dentro. Dopo il rigore ripetuto tre volte e altrettante sbagliato dalla sua Roma nella sfida di Europa League contro il Lille è circolato un audio in cui il Pupone a modo suo rivendica una delle ingiustizie subite per anni. Cioè quando i detrattori lo punzecchiavano perché segnava dal dischetto, come se fosse la cosa più semplice del mondo. Dal vocale, che sarebbe uscito dalla chat di gruppo di amici dell’ex capitano romanista, si sente proprio la voce di Totti che scherzando si lamenta: «A me me rompevano il ca… che facevo gol su rigore, “è facile tirare i rigori”, mortacci vostra…». Con lo stesso tono divertito continua: «Non è mai successo nella storia del calcio, tre rigori, uno dietro l’altro, solo la Roma riesce a farlo… delle cose incredibili».

I sospetti dei tifosi sull’audio di Totti

I tifosi giallorosi però non sembrano aver preso con la stessa leggerezza quella figuraccia imbarazzante. Tra chi rimpiange il Totti calciatore e chi lo attacca perché ride dell’insuccesso della sua ex squadra, qualcuno avanza anche il dubbio che l’audio sia falso. «Spero sia fake» commenta un tifoso. «Se fosse vero mi sale [la rabbia] ancora di più, che pensavo non fosse possibile», fa eco un altro. Vero o no, non c’è dubbio che dopo la brutta figura dal dischetto molti tifosi giallorossi avranno rimpianto il loro capitano, abile rigorista.

I tre rigori sbagliati dalla Roma

Se l’audio fosse davvero suo, almeno Francesco Totti avrebbe il modo di ridere su una serata europea della Roma che ha avuto dell’incredibile. All’81esimo minuto l’arbitro fischia un calcio di rigore per la Roma. Sul dischetto si presenta Dovbyk, ma il portiere para il tiro. A quel punto l’arbitro fa ripetere il rigore perché il portiere si era mosso in anticipo, ma il penalty viene parato una seconda volta. Per lo stesso motivo di prima l’arbitro fa ribattere il rigore, per la Roma è la terza occasione dal dischetto. Questa volta calcia Soulé, ma il portiere del Lille, il turco Özer, compie il miracolo ancora una volta. Pochi minuti dopo la partita termina: il risultato è di 1-0 in favore del Lille.