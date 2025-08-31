Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Totti e il video-messaggio al fratello del 16enne morto dopo esser stato investito a Terracina: «Non mollare. Fallo per lui» – Il video

31 Agosto 2025 - 20:03 Alba Romano
Le parole dell'ex capitano dell'As Roma al fratello di Federico Salvagni, ucciso da un'auto pirata a Ferragosto

Francesco Totti ha inviato un video messaggio a Daniele Salvagni, fratello gemello di Federico, il 16enne travolto da un pirata della strada la notte di Ferragosto sulla provinciale che conduce a Terracina. L’ex capitano della Roma ha voluto stringersi al dolore della famiglia del giovane. «Ciao Daniele volevo farti un saluto. Non mollare, tieni duro. Fallo per te ma soprattutto per tuo fratello Federico. Ciao bello», ha detto l’ex capitano giallorosso. Il padre dei ragazzi, Franco Salvagni, lo ha voluto ringraziare: «Grazie Francesco per la solidarietà e l’interessamento verso i miei figli. Sei un grande uomo».

I fatti

La notte di Ferragosto Gioacchino Sacco, detto Jonathan, aveva travolto il giovane mentre camminava a piedi in via Badino, zona Circeo. Federico Salvagni stava tornando, con il fratello e un amico al residence dove alloggiava la famiglia, in vacanza. L’uomo, a bordo di una Lancia Ypsilon, non si è fermato a prestare soccorso. Nell’impatto è rimasto illeso Daniele, mentre l’amico dei due fratelli è rimasto ferito ma non in modo grave. Per Federico invece, preso in pieno dall’impatto sull’auto, non c’è stato nulla da fare. Sacco è stato poi rintracciato a casa ed è stato arrestato per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso. Il 49enne, con precedenti per spaccio e residente a Cassino, è tutt’ora in carcere. Anche se i suoi legali vogliono puntare almeno ai domiciliari.

