Trump incontra Lula in Malesia: Faremo ottimi affari – Il video

27 Ottobre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Malesia, 27 ottobre 2025 “Penso che saremo in grado di fare degli ottimi affari. Abbiamo parlato e penso che alla fine avremo un ottimo accordo. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Penso che continuerà. Credo che la stampa avrà buone notizie una volta terminato l'incontro. Il Brasile è molto interessato ad avere un rapporto straordinario con gli Stati Uniti. Non c'è motivo di avere alcun tipo di conflitto con il Brasile e credo che quando due presidenti siedono attorno a un tavolo e ognuno esprime il proprio punto di vista”, così Trump durante il suo incontro con il Presidente brasiliano Lula in Malesia. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

