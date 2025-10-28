Capone (Ugl): "La sicurezza sul lavoro è un diritto e tutti dobbiamo poterlo esigere" – Il video

(Agenzia Vista) Catania, 28 ottobre 2025 "Con l'evento di oggi abbiamo concluso la terza tappa di una manifestazioni che abbiamo fatto in questo mese di ottobre. Abbiamo voluto ristabilire che la sicurezza è un diritto che appartiene a tutti e tutti dobbiamo essere in grado di esigerlo. Per questo lo slogan della nostra manifestazione è 'proteggiti, formati e amati'. Ovvero usa tutti quanti gli strumenti che ti vengono messi a disposizione, segui la tua formazione personale e devi voler bene a te stesso e a chi ti sta intorno, chi lavora intorno a te. Ecco, con queste tre parole si riassume il diritto di esigere la sicurezza nei posti di lavoro" così il segretario di Ugl Capone, a margine dell'iniziativa 'Proteggiti, formati e amati' a Catania. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev