Edoardo Bennato all'Anm: Quello del magistrato è uno dei mestieri più complicati e rischiosi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 ottobre 2025 “Ho accettato volentieri l’invito del presidente perché ci tenevo a manifestarvi la mia stima e solidarietà perché il vostro è uno dei mestieri più complicati – forse il più complicato – il più rischioso, il più ingrato e delicato”, lo ha detto Eedoardo Bennato all’assemblea generale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) a Roma, a un evento contro la riforma della Giustizia voluta dal Governo con la separazione delle carriere. Anm Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev