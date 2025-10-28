Fontana (Lombardia) al Green Building Forum: Sostenibilità ambientale non sia ideologica – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 28 ottobre 2025 ‘Green Building Forum‘, ovvero una giornata di approfondimento per affrontare la sfida climatica, ambientale, economica e sociale, attraverso un’azione coordinata tra governi, imprese, professionisti e associazioni, per garantire città più vivibili, sicure, inclusive e sane. All’appuntamento, organizzato all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, sono interventi, fra gli altri, il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi.“La sostenibilità ambientale – ha detto il presidente Fontana – è un obiettivo prioritario, ma deve essere perseguita con gradualità, in modo da salvaguardare anche l’economia. Serve una sostenibilità concreta, non ideologica – ha spiegato il presidente – che tenga conto della realtà dei territori e delle loro specificità”. “La sostenibilità ambientale – ha chiosato l’assessore Comazzi – è quella che intende Regione Lombardia, cioè la sostenibilità che si accompagna anche a quella sociale e a quella economica. Regione Lombardia anche da questo punto di vista, è un’eccellenza in Italia. Noi siamo i primi aver approvato una legge sul consumo di suolo, primi ad aver approvato una legge sulla rigenerazione urbana e quindi siamo i primi anche per certificazioni energetiche in Italia e anche a livello europeo”. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev